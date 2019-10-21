Укупник разоблачил последнего мужа Лолиты

«Со стороны Дмитрия этот брак был фиктивным. Он ее просто использовал. Это мое мнение…», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».

По его словам, последние несколько лет в Лолите ощущался «психологический надлом» из-за неудачного замужества.

При этом музыкант отметил, что разрыв с Ивановым пошел Милявской на пользу: «Она сейчас лучше выглядит! Похудела… сбросила все лишнее».

Укупник выразил уверенность, что Лолита успешно переживет личную драму.