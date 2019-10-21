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Укупник разоблачил последнего мужа Лолиты 

Рамблер 1 час назад
Укупник разоблачил последнего мужа Лолиты
Фото: РИА Новости
Аркадий Укупник назвал фиктивным брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова.
«Со стороны Дмитрия этот брак был фиктивным. Он ее просто использовал. Это мое мнение…», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».
По его словам, последние несколько лет в Лолите ощущался «психологический надлом» из-за неудачного замужества.
При этом музыкант отметил, что разрыв с Ивановым пошел Милявской на пользу: «Она сейчас лучше выглядит! Похудела… сбросила все лишнее».
Укупник выразил уверенность, что Лолита успешно переживет личную драму.
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Шоу-бизнес , Аркадий Укупник , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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