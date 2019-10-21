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Волочкова рассказала о сексуальной энергии Запашного 

Рамблер 50 минут назад
Волочкова рассказала о сексуальной энергии Запашного
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова заявила в программе «Ты не поверишь», что от директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного исходит «сексуальная энергия». Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.
Фотографы запечатлели, как Волочкова поцеловала Запашного в щеку на юбилее московского цирка. После этого в СМИ появились слухи об их романе.
«От Эдгарда исходит сексуальная мужская энергия. От меня исходит женская», — так Волочкова объяснила интерес людей к этому снимку.
Балерина подчеркнула, что поцелуй был дружеским. По ее словам, они с Запашным дружат более десяти лет. В качестве примера Волочкова поцеловала одного из корреспондентов и сказала, что их тоже могут сфотографировать и на основании фото сообщить об их романе.
Как сообщал «Рамблер», ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины. Волочкова говорила, ее новый спутник — не Басков, также он не имеет отношения к службам охраны и никогда не был женат. По словам балерины, ее последние отношения длятся уже год.
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