Волочкова рассказала о сексуальной энергии Запашного

Балерина Анастасия Волочкова заявила в программе «Ты не поверишь», что от директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного исходит «сексуальная энергия». Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.

Фотографы запечатлели, как Волочкова поцеловала Запашного в щеку на юбилее московского цирка. После этого в СМИ появились слухи об их романе.

«От Эдгарда исходит сексуальная мужская энергия. От меня исходит женская», — так Волочкова объяснила интерес людей к этому снимку.

Балерина подчеркнула, что поцелуй был дружеским. По ее словам, они с Запашным дружат более десяти лет. В качестве примера Волочкова поцеловала одного из корреспондентов и сказала, что их тоже могут сфотографировать и на основании фото сообщить об их романе.

Как сообщал «Рамблер», ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины. Волочкова говорила, ее новый спутник — не Басков, также он не имеет отношения к службам охраны и никогда не был женат. По словам балерины, ее последние отношения длятся уже год.