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Петросян рассказал, почему зачастил в спортзал 

Рамблер 1 час назад
Петросян рассказал, почему зачастил в спортзал
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян заявил, что старается поддерживать себя в хорошей форме. Это признание он сделал в программе «Ты не поверишь» на НТВ на фоне слухов о молодой возлюбленной.
«Я хожу в тренажерный зал 2-3 раза в неделю, обязательно. (…) Надо внимательно относиться к своему здоровью», — отметил Петросян.
Он также заявил, что проходит обследования у врачей, отметил, что намерен «отдохнуть на том свете» и призвал ценить каждый день своей жизни.
«Мы живем — это уже радость. Утром проснулся — радость. Солнышко выглянуло — радость. Дождь пошел — помылся, радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни. Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли», — подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», год назад юморист развелся с супругой Еленой Степаненко. Виновницей развода окружение Евгения Петросяна считает 30-летнюю помощницу сатирика Татьяну Брухунову. Однако она отрицает, что разрушила семью.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , НТВ
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