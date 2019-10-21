Петросян рассказал, почему зачастил в спортзал

Юморист Евгений Петросян заявил, что старается поддерживать себя в хорошей форме. Это признание он сделал в программе «Ты не поверишь» на НТВ на фоне слухов о молодой возлюбленной.

«Я хожу в тренажерный зал 2-3 раза в неделю, обязательно. (…) Надо внимательно относиться к своему здоровью», — отметил Петросян.

Он также заявил, что проходит обследования у врачей, отметил, что намерен «отдохнуть на том свете» и призвал ценить каждый день своей жизни.

«Мы живем — это уже радость. Утром проснулся — радость. Солнышко выглянуло — радость. Дождь пошел — помылся, радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни. Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли», — подчеркнул он.