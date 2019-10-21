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Названа истинная причина госпитализации Талызиной 

Рамблер 1 час назад
Названа истинная причина госпитализации Талызиной
Фото: РИА Новости
Валентина Талызина не переносила ишемическую атаку — у нее «просто коленка болит». Об этом «360» сообщила ее дочь Ксения Хаирова.
Утром, как сообщал «Рамблер», стало известно о возможной госпитализации 84-летней актрисы по причине острого нарушения кровообращения в мозгу — ишемической атаки. Сообщалось, что состояние Талызиной оценивается врачами как средней тяжести, ее жизни ничто не угрожает, но несколько дней она пробудет под наблюдением.
«У нее там просто нога. Коленка болит», — сообщила Ксения Хаирова, подтвердив госпитализацию матери.
Валентина Талызина — Народная артистка РСФСР, актриса Театра имени Моссовета на протяжении 65 лет, звезда таких фильмов, мультфильмов и сериалов, как «Кухня», «Афоня», «Большая перемена», «Гостья из будущего», «Трое из Простоквашино», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Ирония судьбы. Продолжение» и других.
За заслуги в области культуры и искусства Талызина была награждены орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Хаирова , Валентина Талызина , Театра им. Моссовета
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