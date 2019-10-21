Названа истинная причина госпитализации Талызиной

Утром, как сообщал «Рамблер», стало известно о возможной госпитализации 84-летней актрисы по причине острого нарушения кровообращения в мозгу — ишемической атаки. Сообщалось, что состояние Талызиной оценивается врачами как средней тяжести, ее жизни ничто не угрожает, но несколько дней она пробудет под наблюдением.

«У нее там просто нога. Коленка болит», — сообщила Ксения Хаирова, подтвердив госпитализацию матери.

Валентина Талызина — Народная артистка РСФСР, актриса Театра имени Моссовета на протяжении 65 лет, звезда таких фильмов, мультфильмов и сериалов, как «Кухня», «Афоня», «Большая перемена», «Гостья из будущего», «Трое из Простоквашино», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Ирония судьбы. Продолжение» и других.

За заслуги в области культуры и искусства Талызина была награждены орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.