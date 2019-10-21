Алла Довлатова расплакалась в прямом эфире

Во время разговора Алла не смогла сдержать слез. Ее растрогал эпизод фильма, в котором героиня Елены Север разговаривает со своим ребенком с помощью интернет-приложения.

«Я сама мама и люблю детей. И я, например, не могла отпустить», — сквозь слезы объяснила Довлатова.

Видео ведущая сопроводила эмоциональным текстом.