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Алла Довлатова расплакалась в прямом эфире 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Довлатова расплакалась в прямом эфире
Фото: РИА Новости
Алла Довлатова поделилась в своем микроблоге эмоциональным эпизодом своего шоу на «Русском радио». На днях гостьей ее эфира стала актриса Елена Север. Помимо прочего, актриса и ведущая обсудили фильм «Пилигрим», в котором Елена сыграла одну из главных ролей.
Во время разговора Алла не смогла сдержать слез. Ее растрогал эпизод фильма, в котором героиня Елены Север разговаривает со своим ребенком с помощью интернет-приложения.
«Я сама мама и люблю детей. И я, например, не могла отпустить», — сквозь слезы объяснила Довлатова.
Видео ведущая сопроводила эмоциональным текстом.
«Думаю, у меня сильно развит материнский инстинкт. И, поэтому, мама я не строгая: детей ласкаю, целую, прощаю, за двойки не ругаю… Не строгая, но мудрая, ласковая, уважающая и любящая!» — написала она.
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Шоу-бизнес , Алла Довлатова , Елена Север , Русское Радио
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