Жена Эммануила Виторгана попросила помощи у подписчиков 

Молодые родители Эммануил Виторган и Ирина Млодик обратились к подписчикам в Instagram за помощью.
Млодик сообщила, что ее старшая дочь Этель никак не хочет засыпать.
«Уже час пытаюсь уложить, не спит и все… Посоветуйте, мамочки, что делать?», — попросила супруга Виторгана.
Подписчицы посоветовали взять девочку на руки и укачать, но Ирина сообщила, что Этель весит уже 15 кг, и носить ее на руках затруднительно.
Напомним, в марте 2018 года Млодик и Виторган стали родителями девочки Этель. В августе этого года 79-летний актер рассказал о рождении второй девочки, которую назвали Кларой. По его словам, они с 57-летней супругой воспользовались услугами суррогатной матери.