Жена Эммануила Виторгана попросила помощи у подписчиков

Млодик сообщила, что ее старшая дочь Этель никак не хочет засыпать.

«Уже час пытаюсь уложить, не спит и все… Посоветуйте, мамочки, что делать?», — попросила супруга Виторгана.

Подписчицы посоветовали взять девочку на руки и укачать, но Ирина сообщила, что Этель весит уже 15 кг, и носить ее на руках затруднительно.

Напомним, в марте 2018 года Млодик и Виторган стали родителями девочки Этель. В августе этого года 79-летний актер рассказал о рождении второй девочки, которую назвали Кларой. По его словам, они с 57-летней супругой воспользовались услугами суррогатной матери.