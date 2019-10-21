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Дима Билан нашел в Сколково идею для своего бизнеса 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Билан нашел в Сколково идею для бизнеса
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Дима Билан и лесным пожарным побывал, и новые деревья сажал, а теперь еще и в ученые подался. 21 октября он приехал в Сколково на инновационный форум. Там артист послушал две лекции и посетил выставку новейших разработок.
«Главное, что я вынес, это то, что технологическую эволюцию не остановить, никакие этические нормы, как бы они не декламировались важными, ломаются, и это неизбежно», — написал исполнитель в Instagram.
Среди большого разнообразия инноваций Билана заинтересовала быстрорастущая древесина (Павловния или Адамово дерево). Наверняка, это не просто так. Ранее певец признавался журналистам Teleprogramma.pro, что у него есть собственная лесопилка (общий бизнес с мужем сестры). Эта деятельность никак не связана с музыкой, но Дима стал в ней разбираться, волноваться за производство, за рабочих. Так что в случае творческого кризиса Билан-бизнесмен без денег не останется. Так как думает не только о вырубке леса, но и его спасении.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан
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