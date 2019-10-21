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Стало известно, какой вуз окончил чеченский внук Аллы Пугачевой 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Появились подробности о чеченском внуке Пугачевой
Фото: РИА Новости
Журналистам удалось выяснить, какой вуз закончил Дени Байсаров, сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, внук Аллы Пугачевой. Ранее мать молодого человека говорила, что молодой человек учится в неком престижном лондонском университете. При этом конкретное название вуза она наотрез отказывалась называть.
Впрочем, корреспондентам удалось выяснить, что на фотографии, которую Байсаров ранее выложил в Сеть, он находится около Гилдхолл, или резиденции лорд-мэра города. Напротив этого здания расположен главный корпус лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута.
Кстати, сама мать Байсарова Кристина Орбакайте отмечала, что ее сын изучает основы бизнеса. Кроме того, молодой человек увлекается фотографией, делает фотосессии друзей.
Добавим, что Школа бизнеса очень рейтинговый вуз. Уже девять его выпускников становились нобелевскими лауреатами по экономике. Некоторые возглавляют крупные компании: к примеру, Apple или Microsoft. Отметим, что за три года обучения родители отдавать за своих детей минимум 150 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Дени Байсаров около десяти лет назад оказался в центре распрей своих звездных родителей. Все помнят, как воевали за ребенка его отец и мать. Руслан Байсаров делал все возможное, чтобы Кристина Орбакайте не виделась с ребенком. Даже влияние Примадонны Аллы Пугачевой до поры до времени не помогало. Лишь спустя несколько месяцев Орбакайте и Байсарову удалось найти точки соприкосновения в этом вопросе. На данный момент Дени Байсаров уже стал совершеннолетним. Заметно потеплели и отношения его родителей, которых, конечно, нельзя назвать друзьями, но и лютыми врагами, как много лет назад, они, к счастью, для всего звездного семейства быть перестали. Оба после расставания завели новые семьи.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Дени Байсаров , Руслан Байсаров , Алла Пугачева , Microsoft , Apple , Комсомольская правда
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