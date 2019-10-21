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У Киры Найтли случился нервный срыв из-за преследований папарацци 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Папарацци довели Киру Найтли до нервного срыва
Фото: РИА Новости
Британская актриса Кира Найтли рассказала, что однажды у нее случился нервный срыв из-за преследовавших ее папарацци. Об этом сообщает The Telegraph.
Звезда пояснила, что это произошло с ней в 22 года:
«В те времена ценность снимков любых известных женщин возрастала, если они были негативного характера. Поэтому если у вас и не было психического расстройства, то они пытались подтолкнуть вас делать такие вещи, из-за которых материалы с вами ценились бы так же высоко, как материалы с теми, у кого такие проблемы есть».
Она вспомнила, что однажды ее машину столкнули с дороги, после чего она пригрозила фотографам, что убьет кого-то. Они ответили, что в таком случае они заработают больше денег. Артистка отметила, что после «Пиратов Карбиского моря» она пару лет не снималась в кино, а после возвращения не хотела возвращаться к высокобюджетным проектам, потому что не могла справиться с известностью, которую они приносили.
Прошлой зимой Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах о современном мире.
«Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют», — отметила артистка.
34-летняя Кира Найтли известна по ролям в серии «Пираты Карибского моря», картинах «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Игра в имитацию» и «Гордость и предубеждение». 26 февраля в мировой прокат вышел фильм «Последствия», где она сыграла главную роль.
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Шоу-бизнес , Другое , Кира Найтли
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