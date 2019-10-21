«Каждые полгода женюсь»: Запашный ответил на слухи о романе с Волочковой

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слухи о своем романе с Анастасией Волочковой. Недавно журналисты засняли на камеры их поцелуй, после чего пошли слухи, что у звезд любовь.

«Я Настю знаю уже много лет. Последний раз, когда я ее видел это было на столетии российского цирка. Мы подошли, по-дружески поцеловали друг друга в щечку. Там было много СМИ, естественно. И вот, наверное, после этого кому-то взбрело в голову. Я уже привык, что каждые полгода я на ком-то женюсь. Я уже не обращаю на это внимание», — сказал Эдгард Запашный.

Как отметил дрессировщик, Анастасия Волочкова также постоянно оказывается предметом сплетен со стороны журналистов.

«Насте я много раз помогал. Она просила не раз предоставить ей реквизит для ее шоу. Вчера мы ей дали реквизит на два концерта. Настю знаю с хорошей стороны. Хотя личность она обсуждаемая. Под прицелом видеокамер. Она очень добрый человек», — заявил Эдгард Запашный.

Дрессировщик добавил, что часто из Интернета узнает, с кем у него роман.