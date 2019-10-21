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Вскрылись подробности «двойного развода» Заворотнюк 

News.ru 2 часа назад
Вскрылись подробности «двойного развода» Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Журналистам стали известны неожиданные подробности личной жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. Выяснилось, что звезда «Моей прекрасной няни» дважды разводилась с отцом своих детей бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
По официальной версии, они расстались они в 2006 году после того, как артистка закрутила роман с Сергеем Жигуновым. Однако, по словам матери Заворотнюк, это был уже второй развод. Первый случился из-за напряжённой атмосферы в семье и отсутствия доверия. Муж актрисы якобы очень ревностно относился к тому, что Анастасия работает, потому что хотел быть главным кормильцем и добытчиком в семье.
Сам Стрюков в одном из интервью признавался, что развод был вынужденной мерой. Супруги специально расторгли брак, чтобы получить квартиру в театре Табакова. На жильё могла претендовать только незамужняя актриса, передаёт «Teleprogramma.pro».
По сообщениям СМИ, актриса сейчас проходит лечение в связи с онкологическим заболеванием. Медики ведут борьбу с атрофией мышц у парализованной знаменитости. Сотрудники реабилитационного центра регулярно отправляют её в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы. При этом по-прежнему нет никакого официального подтверждения диагноза. Родственники Анастасии Заворотнюк не дают комментариев на эту тему.
Как писал News.ru, Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре на Рублёвке в деревне Жуковка. В данном медучреждении проводят различные курсы лечения, в том числе химиотерапию. Оно работает в круглосуточном режиме.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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