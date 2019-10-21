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«Просто полюбили друг друга»: Джанабаева высказалась о романе с Меладзе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Джанабаева высказалась о романе с Меладзе
Фото: РИА Новости
40-летняя Альбина Джанабаева не раз высказывалась о своем замужестве. По мнению экс-солистки группы «ВИА Гра», люди до сих пор интересуются тем, что происходит в их с Валерием семье. Однако сама певица не готова выносить на общественное обсуждение все аспекты личной жизни. Артистка не скрывает: их история с Меладзе предельно бесхитростна.
«Мы просто полюбили друг друга, захотели создать свою семью. И эта правда всегда придавала нам сил», — отметила в интервью tbeauty.ru Альбина Джанабаева.
Певица уверена, что только благодаря любви и взаимоподдержке им с Меладзе удалось справить и преодолеть те непростые моменты, которые возникли в их жизни после того, как общественности стало известно об их союзе. С появлением первенца — в феврале 2004 года знаменитость родила сына Константина — исполнительница стала реже появляться на светских раутах, отдав предпочтение семье. Спустя десять лет, Альбина подарила Валерию второго наследника — в июле Луке исполнилось пять лет. По словам Джанабаевой, ее дети всегда с уважением относились к старшим. Именно поэтому мальчики часто советуются с отцом в спорных моментах, доверяя его мнению и авторитету.
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Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева
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