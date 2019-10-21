Драма с Биланом возглавила список фильмов-должников

База данных государственной поддержки, выделенной Минкультуры и Фондом кино на производство и прокат российского кино с 2015 года, появилась в Сети.
Об этом, как сообщает ТАСС, сообщил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с представителями киноотрасли. В базе собраны и сведения о фильмах-должниках.
Так, больше всего Минкульту и Фонду кино задолжали авторы фильма "Герой" (2016) Юрия Васильева с певцом Димой Биланом в главной роли. Они должны вернуть 110 млн руб. На втором месте оказались "Ночные стражи" (2016) Эмилиса Виливиса с долгом в 55 млн руб.
Третью строчку заняла фэнтези-картина Александра Войтинского "Дед Мороз. Битва магов" (2016) с долгом в 40 млн руб.