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Драма с Биланом возглавила список российских фильмов-должников 

Газета.Ru 26 минут назад
Драма с Биланом возглавила список фильмов-должников
Фото: Газета.Ru
База данных государственной поддержки, выделенной Минкультуры и Фондом кино на производство и прокат российского кино с 2015 года, появилась в Сети.
Об этом, как сообщает ТАСС, сообщил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с представителями киноотрасли. В базе собраны и сведения о фильмах-должниках.
Так, больше всего Минкульту и Фонду кино задолжали авторы фильма "Герой" (2016) Юрия Васильева с певцом Димой Биланом в главной роли. Они должны вернуть 110 млн руб. На втором месте оказались "Ночные стражи" (2016) Эмилиса Виливиса с долгом в 55 млн руб.
Третью строчку заняла фэнтези-картина Александра Войтинского "Дед Мороз. Битва магов" (2016) с долгом в 40 млн руб.
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Шоу-бизнес , Юрий Васильев , Дима Билан , Александр Войтинский , Владимир Мединский , Минкультуры
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