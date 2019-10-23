Дочь Заворотнюк прервала молчание в Сети

Дочь Заворотнюк снова появилась в Сети

Об Анастасии Заворотнюк уже пятый день нет никаких официальных известий. Зато СМИ уже подсчитали, во сколько обходится ее лечение (более миллиона рублей), и каковы шансы у актрисы выжить, если у нее действительно глиобластома (нулевые).

В группе поддержки актрисы в Инстаграм также давно нет новых постов. В последний раз родственники Заворотнюк просили, чтобы подписчики помолились за здоровье «прекрасной няни». Что происходит с актрисой сейчас — неизвестно.

Зато молчание в Сети прервала дочь Анастасии Заворотнюк. Она опубликовала снимок на фоне кирпичной стены. Анна снова пиарит одежду из своей собственной коллекции. Подписи к фото нет.

Диагноз Анастасии Заворотнюк предпочитают держать в тайне, хоть общественность и не считает это правильным. Количество запросов в поисковиках о здоровье актрисы зашкаливает. Российские селебрити в большинстве своем считают, что скрывать болезнь нет смысла.