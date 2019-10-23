Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Заворотнюк снова появилась в Сети 

Вести Подмосковья + ещё 1 35 минут назад
Дочь Заворотнюк прервала молчание в Сети
Фото: Instagram
Об Анастасии Заворотнюк уже пятый день нет никаких официальных известий. Зато СМИ уже подсчитали, во сколько обходится ее лечение (более миллиона рублей), и каковы шансы у актрисы выжить, если у нее действительно глиобластома (нулевые).
В группе поддержки актрисы в Инстаграм также давно нет новых постов. В последний раз родственники Заворотнюк просили, чтобы подписчики помолились за здоровье «прекрасной няни». Что происходит с актрисой сейчас — неизвестно.
Зато молчание в Сети прервала дочь Анастасии Заворотнюк. Она опубликовала снимок на фоне кирпичной стены. Анна снова пиарит одежду из своей собственной коллекции. Подписи к фото нет.
Диагноз Анастасии Заворотнюк предпочитают держать в тайне, хоть общественность и не считает это правильным. Количество запросов в поисковиках о здоровье актрисы зашкаливает. Российские селебрити в большинстве своем считают, что скрывать болезнь нет смысла.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Вести Подмосковья: последние новости
Ягудин считает, что семья Заворотнюк зря скрывает ее диагноз Ягудин считает, что семья Заворотнюк зря скрывает ее диагноз СМИ публикуют снимки из клиники, где лечат Заворотнюк СМИ публикуют снимки из клиники, где лечат Заворотнюк Актрису из «Счастливы вместе» после скандала травят в соцсетях Актрису из «Счастливы вместе» после скандала травят в соцсетях
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину91
США сымитировали бомбардировку Крыма
США сымитировали бомбардировку Крыма95
ЧП в Барвихе: бизнесмен найден с простреленной головой
ЧП в Барвихе: бизнесмен найден с простреленной головой14
Конец войне? Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Конец войне? Путин и Эрдоган договорились по Сирии33
Посол США на Украине сдал Трампа
Посол США на Украине сдал Трампа15
Видео
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
02:15
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
Криминал Другое
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
01:10
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Общество
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
00:49
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение