Московские рестораны Бузовой перестали работать

«Комсомольская правда» рассказала о закрытии московских ресторанов певицы Ольги Бузовой BUZfood и подаче иска к ООО «Бузова Рест Компани». По данным «КП», на дверях ресторана на Цветном бульваре появилось объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. На сайте сети указано , что ресторан в центре столицы не работает в связи с переездом. Также там сказано, что по техническим причинам гостей не принимает ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».PR-менеджер певицы Антон Богославский не стал раскрывать подробностей.

«Неправда», — так он прокомментировал информацию о закрытии ресторанов.

«КП» утверждает, что недавно на ООО «Бузова Рест Компани» (компания-владелец ресторанов, 50 процентов которой принадлежит Бузовой) подало в суд непубличное акционерное общество «Оптиком». Сумма иска составила 57 тысяч рублей. По версии газеты, «Оптиком», производитель и поставщик контейнеров для еды, салфеток, бутылок, пытается взыскать деньги за поставленный товар. В компании не стали комментировать иск, отметив, что все уже удалось решить мирно и обоюдно. Ресторан Бузовой в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге продолжает работать.