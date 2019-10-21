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Московские рестораны Бузовой перестали работать 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Московские рестораны Бузовой перестали работать
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» рассказала о закрытии московских ресторанов певицы Ольги Бузовой BUZfood и подаче иска к ООО «Бузова Рест Компани». По данным «КП», на дверях ресторана на Цветном бульваре появилось объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. На сайте сети указано, что ресторан в центре столицы не работает в связи с переездом. Также там сказано, что по техническим причинам гостей не принимает ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».PR-менеджер певицы Антон Богославский не стал раскрывать подробностей.
«Неправда», — так он прокомментировал информацию о закрытии ресторанов.
«КП» утверждает, что недавно на ООО «Бузова Рест Компани» (компания-владелец ресторанов, 50 процентов которой принадлежит Бузовой) подало в суд непубличное акционерное общество «Оптиком». Сумма иска составила 57 тысяч рублей. По версии газеты, «Оптиком», производитель и поставщик контейнеров для еды, салфеток, бутылок, пытается взыскать деньги за поставленный товар. В компании не стали комментировать иск, отметив, что все уже удалось решить мирно и обоюдно. Ресторан Бузовой в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге продолжает работать.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бузова вошла в десятку самых высокооплачиваемых российских знаменитостей из рейтинга Forbes. Forbes оценил доход Бузовой в 3,9 миллиона долларов. По данным издания, 90 процентов от ее дохода приходится на рекламу в соцсетях. В 2013-м Бузова вместе с сестрой открыла сеть магазинов бижутерии BijouxRoom, принадлежащую ООО «ФЭШН», как и линия одежды. Издание Life сообщало, что ООО «ФЭШН» в 2017 году понесло убытки на два миллиона рублей, а самым успешным для компании стал 2014 год, когда ее прибыль достигла 11,8 миллиона рублей.
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