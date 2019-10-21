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Первая любовь Игоря Петренко умерла от передозировки наркотиков 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
Первая любовь Игоря Петренко умерла от передозировки
Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей первой любви. С ней он познакомился, когда еще учился в школе.
Первая любовь Петренко умерла от наркотиков/globallookpress.com
«Мы познакомились с девочкой. Полюбили друг друга. Она была моей первой настоящей любовью. Конечно, я думал, что со временем мы сыграем свадьбу, но жизнь распорядилась по-другому», — сказал актер.
Пока он сидел в колонии, как соучастник убийства, его первая любовь ушла из жизни.
«Кто-то подсадил ее на героин. Она умерла от передозировки наркотиков. Мне некого винить в этом никого, кроме себя. Если бы был рядом, все случилось по-другому», — заявил актер.
Только после такой трагедии в своей жизни актер понял, что нужно что-то менять в своей жизни иначе он просто погибнет.
«Самое главное, что я понял, когда вышел из тюрьмы — надо ценить жизнь», — сказал актер, который в скором времени пересмотрел свою жизнь и поступил в училище имени Щепкина.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Игорь Петренко
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