Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес и смутила поклонников

На фото девушка позирует напротив зеркала. На ее теле нет никакой одежды. Шею Гербер украшают несколько золотых цепочек.

Большинство пользователей остались в восторге от внешнего вида Гербер, но были и те, кто раскритиковал ее.

«Твой телефон по размерам как половина твоего тела», — написал один из подписчиков.

«Кажется, что ты высветлила себе волосы», — написал другой.

«Выглядишь так, будто тебе максимум десять лет», — прокомментировал фото третий.

В сентябре 2019 года Кайа Гербер случайно оголила грудь на подиуме во время недели моды в Париже. Инцидент произошел во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 итальянского модного дома Valentino.