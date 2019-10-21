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Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес и смутила поклонников 

Lenta.ru 31 минуту назад
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес
Фото: @kaiagerber
Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи топлес и смутила подписчиков.
На фото девушка позирует напротив зеркала. На ее теле нет никакой одежды. Шею Гербер украшают несколько золотых цепочек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

👻

Публикация от  Kaia (@kaiagerber)

Большинство пользователей остались в восторге от внешнего вида Гербер, но были и те, кто раскритиковал ее.
«Твой телефон по размерам как половина твоего тела», — написал один из подписчиков.
«Кажется, что ты высветлила себе волосы», — написал другой.
«Выглядишь так, будто тебе максимум десять лет», — прокомментировал фото третий.
В сентябре 2019 года Кайа Гербер случайно оголила грудь на подиуме во время недели моды в Париже. Инцидент произошел во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 итальянского модного дома Valentino.
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Шоу-бизнес , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд
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