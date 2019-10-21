На концерте «Алисы» задержали десятки человек

Силовики задержали 28 человек на концерте группы «Алиса»

В отношении 10 задержанных во время выступления группы «Алиса» на рок-фестивале в Череповце составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом со ссылкой на УМВД Вологодской области сообщает «Интерфакс».

«Рамблер» писал, что на выступление группы «Алиса», которое прошло 19 октября в Ледовом дворце Череповца, фанаты принесли файеры и начали их зажигать прямо в помещении. Нарушителей стали выводить из зала сотрудники ОМОНа, завязалась массовая драка. Лидер «Алисы» Константин Кинчев остановил выступление и потребовал от силовиков покинуть зал.

По данным пресс-службы УМВД Вологодской области, девять задержанных в ходе выступления «Алисы» были обвинены в появлении в общественных местах в состоянии опьянения, еще один — в мелком хулиганстве.

Также «составлен ряд административных материалов по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности», подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В свою очередь директор рок-группы «Алиса» Кирилл Титов назвал произошедшее неуважением со стороны правоохранителей, сообщает телеканал «Звезда».

«Сотрудники ОМОНа шли, скажем так, свиньей, расталкивая и расчищая себе путь дубинками, задевая людей, которые даже не имели отношения к этим файерам», — рассказал Титов.

Он также отметил, что будет заострять внимание на том, кто охраняет концерты группы.