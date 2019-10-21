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На концерте «Алисы» задержаны почти 30 человек 

Газета.Ru 1 час назад
На концерте «Алисы» задержали десятки человек
Фото: РИА Новости
19 октября во время выступления группы "Алиса" на рок-фестивале в Череповце были задержаны 28 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УМВД Вологодской области.
В отношении 10 из задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Один материал составлен по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), девять — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решения по этим материалам будет принимать суд. Также был составлен ряд административных материалов по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Эти сведения были направлены в отдел надзорной деятельности МЧС России для принятия решения.
Известно, что во время выступления "Алисы" на фестивале "Время колокольчиков" поклонники зажгли в зале файер и попытались устроить драку, не реагируя на требования прекратить нарушения порядка. Кинчев приостанавливал концерт, потребовав от росгвардейцев покинуть танцпол. Концерт продолжился после того, как задержанных увели.
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Комментарии
Шоу-бизнес , МЧС , МВД , Интерфакс , Вологодская Область , Череповец
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