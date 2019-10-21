Жену Зеленского раскритиковали за образ в юбке 

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена впервые за долгое время выбрала для официального мероприятия наряд с юбкой, а не брюками. Внимание на это обратила «Телепрограмма».
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✈️Тем временем, Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. Президент со своей женой прилетел в Японию с трёхдневным визитом. Он уже успел поблагодарить страну за помощь Украине в размере 1,8 млрд долларов. Также Зеленский настоял на необходимости отмены виз в Японию для украинцев. #метроном #новости #одесса #зеленский
Президент и первая леди Украины прибыли в Японию с дипломатическим визитом 21 октября. В твиттере офиса главы государства опубликовали фото Зеленских на трапе самолета.
Интернет-пользователи раскритиковали образ жены президента.
«гы, Ленка опять в старческом наряде) Жакетка у нее одна и та же на все случам», — написала @j7BtdRqHQluKYpz (орфография и пунктуация автора сохранены).
«А Ленка все в своих дебильных пиджаках. Ну не подходит тебе эта мода!» — согласилась @DeipSonh.
«Скажите первой леди пусть привокзальном бомжу жакет отдаст назад», — заявил @Gorsha81.
«Боже, ну когда вы уже первую леди прилично оденете?» — возмутилась @KozhinaLyuta.
«Что на ней за шаровары в этот раз?» — написала @luiza_4kalova.