«Убил человека»: Петренко рассказал о криминальном прошлом

«Убил человека»: Петренко рассказал о своем криминальном прошлом

Актёр Игорь Петренко в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил , что на протяжении двух с половиной лет сидел в тюрьме за соучастие в убийстве человека.

Актер отметил, что на тот момент ему было 14 лет.

«У товарища, близкого моего достаточно на тот период, в институте завязался бизнес. Я еще учился в школе. У него появились деньги, на которые мы вместе вкушали свалившиеся радости. Это было ощущение начала взрослой жизни», — сказал актер.

По его словам, затем случился конфликт, начались угрозы в адрес его друга.

«Друг мой сбирается в бой идти. Я, как доблестный рыцарь Айвенго, тоже начал настраиваться. Когда мы приехали, можно было договориться, не открывать ящик Пандоры, но случилось страшное. (…) Товарищ убил человека. Я помню, это произошло 13 декабря», — заявил актер.

Петренко рассказал, что началось следствие, их посадили в СИЗО , а 2,5 года его отпустили под подписку о невыезде. «Долго не понимали, как ко мне относиться, как к свидетелю или как к обвиняемому (…) Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было», — рассказал актер, подчеркнув, что «был психологически раздавлен».