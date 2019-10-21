«Убил человека»: Петренко рассказал о криминальном прошлом

Актёр Игорь Петренко в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что на протяжении двух с половиной лет сидел в тюрьме за соучастие в убийстве человека.
Актер отметил, что на тот момент ему было 14 лет.
«У товарища, близкого моего достаточно на тот период, в институте завязался бизнес. Я еще учился в школе. У него появились деньги, на которые мы вместе вкушали свалившиеся радости. Это было ощущение начала взрослой жизни», — сказал актер.
По его словам, затем случился конфликт, начались угрозы в адрес его друга.
«Друг мой сбирается в бой идти. Я, как доблестный рыцарь Айвенго, тоже начал настраиваться. Когда мы приехали, можно было договориться, не открывать ящик Пандоры, но случилось страшное. (…) Товарищ убил человека. Я помню, это произошло 13 декабря», — заявил актер.
Петренко рассказал, что началось следствие, их посадили в СИЗО, а 2,5 года его отпустили под подписку о невыезде. «Долго не понимали, как ко мне относиться, как к свидетелю или как к обвиняемому (…) Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было», — рассказал актер, подчеркнув, что «был психологически раздавлен».
«Рамблер» ранее писал, что Игорь Петренко принял участие в акции «Бессмертный полк». Он пришел с сыновьями Корнеем и Матвеем от Екатерины Климовой. Актер рассказал журналистам, что один из его предков был разведчиком и погиб на войне совсем юным — в 18 лет.