Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Убил человека»: Петренко рассказал о своем криминальном прошлом 

Рамблер 1 час назад
«Убил человека»: Петренко рассказал о криминальном прошлом
Фото: Instagram
Актёр Игорь Петренко в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что на протяжении двух с половиной лет сидел в тюрьме за соучастие в убийстве человека.
Актер отметил, что на тот момент ему было 14 лет.
«У товарища, близкого моего достаточно на тот период, в институте завязался бизнес. Я еще учился в школе. У него появились деньги, на которые мы вместе вкушали свалившиеся радости. Это было ощущение начала взрослой жизни», — сказал актер.
По его словам, затем случился конфликт, начались угрозы в адрес его друга.
«Друг мой сбирается в бой идти. Я, как доблестный рыцарь Айвенго, тоже начал настраиваться. Когда мы приехали, можно было договориться, не открывать ящик Пандоры, но случилось страшное. (…) Товарищ убил человека. Я помню, это произошло 13 декабря», — заявил актер.
Петренко рассказал, что началось следствие, их посадили в СИЗО, а 2,5 года его отпустили под подписку о невыезде. «Долго не понимали, как ко мне относиться, как к свидетелю или как к обвиняемому (…) Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было», — рассказал актер, подчеркнув, что «был психологически раздавлен».
«Рамблер» ранее писал, что Игорь Петренко принял участие в акции «Бессмертный полк». Он пришел с сыновьями Корнеем и Матвеем от Екатерины Климовой. Актер рассказал журналистам, что один из его предков был разведчиком и погиб на войне совсем юным — в 18 лет.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Петренко , Екатерина Климова , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Найдены тела новых жертв банды Шишкана54
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины158
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае109
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент68
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение