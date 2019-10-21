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Королева красоты оправдала неудачу в отношениях своей внешностью 

Lenta.ru 2 часа назад
Королева красоты объяснила неудачу в отношениях
Фото: Joey Staerkle/ Lenta.ru
Жительница города Лландидно, Уэльс, утверждает, что ее внешность привлекает внимание непорядочных мужчин. Об этом сообщает информационный портал Daily Post.
23-летняя Джоуи Старкл (Joey Staerkle) стала победительницей конкурса красоты «Мисс супернешнл Уэльс 2016», «Мисс Кони Галактика», а также получила звание «Мисс Популярность» в состязании «Мисс Галактика Уэльс».
Девушка приняла участие в телешоу «Би-би-си» Beauty Queen and Single («Одинокая королева красоты»), цель которого — встретить возлюбленного. В рамках передачи Старкл ходила на «свидания вслепую» полностью без макияжа.
«Мне было непросто отказаться от косметики, поскольку я всегда выхожу в свет накрашенной. Как минимум, я наношу консилер или тушь для ресниц, — признается валлийка. — Макияж — это способ защититься. Будучи королевой красоты, я всегда стремлюсь выглядеть идеально».
«Однако под конец шоу я стала увереннее в себе и поняла, что я не должна всегда быть как с картинки», — подчеркнула девушка.
На передаче королеву красоты спросили, почему она до сих пор не встретила «того самого».
«Каждый раз я привлекаю внимание не тех мужчин, — объяснила она. — Моя внешность притягивает дерзких и самовлюбленных парней. Порядочные мужчины бояться подходить ко мне. Я хочу встретить доброго, семейного и работящего человека».
Старкл вспомнила одни из худших отношений с мужчиной:
«Я встречалась в Лондоне с парнем, и его девушка едва не избила меня. К счастью, ее остановили. Оказалось, что тот парень находился в отношениях».
Валлийка отметила, что сейчас она отказывается от участия в конкурсах красоты, чтобы сосредоточиться на карьере певицы. Также девушку привлекает профессия специалиста по недвижимости.
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Комментарии
Шоу-бизнес , BBC News , Лландидно
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