Ухажер Бузовой похвастался новой квартирой

Ухажер Бузовой похвастался приобретенной на гонорар от участия в «Плане Б» квартирой

Бывший участник «Дома-2» и борец за сердце Ольги Бузовой Роман Гриценко приобрел квартиру после участия в телепроекте «План Б» на ТНТ. В начале недели молодой человек похвастался покупкой подписчикам. Роман поделился, что очень давно мечтал обзавестись собственным жильем, но сделать это было проблематично из-за высоких цен на недвижимость. Сейчас же мечта Гриценко сбылась.

Роман отметил, что купил квартиру в Москве , но район назвать отказался. Неизвестно также, сколько комнат включает в себя недвижимость. Сам Гриценко резюмировал, что приобретение повлияло на него положительно — у парня появилось еще больше стимула работать и развиваться.

«С большим удовольствием осваиваюсь в новом районе. Радует, что здесь очень много спортивных площадок и есть возможность тренироваться на свежем воздухе. Я уверен, что полюблю этот район и с легкостью смогу обжиться здесь», — рассказал Роман.

Однако, не все подписчики разделили радости Гриценко по поводу покупки. Некоторые заявили, что поверят молодому человеку только после приглашения на чай. Сразу несколько человек задались вопросом — помог ли приблизиться к мечте телепроект «План Б» (в нем Гриценко вновь выказал желание стать единственным мужчиной в жизни Ольги). Третьи пообещали Роману не останавливаться на достигнутом.