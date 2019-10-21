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Ухажер Бузовой похвастался приобретенной на гонорар от участия в «Плане Б» квартирой 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Ухажер Бузовой похвастался новой квартирой
Фото: РИА Новости
Бывший участник «Дома-2» и борец за сердце Ольги Бузовой Роман Гриценко приобрел квартиру после участия в телепроекте «План Б» на ТНТ. В начале недели молодой человек похвастался покупкой подписчикам. Роман поделился, что очень давно мечтал обзавестись собственным жильем, но сделать это было проблематично из-за высоких цен на недвижимость. Сейчас же мечта Гриценко сбылась.
Роман отметил, что купил квартиру в Москве, но район назвать отказался. Неизвестно также, сколько комнат включает в себя недвижимость. Сам Гриценко резюмировал, что приобретение повлияло на него положительно — у парня появилось еще больше стимула работать и развиваться.
«С большим удовольствием осваиваюсь в новом районе. Радует, что здесь очень много спортивных площадок и есть возможность тренироваться на свежем воздухе. Я уверен, что полюблю этот район и с легкостью смогу обжиться здесь», — рассказал Роман.
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✅Новая квартира✅ ⠀ ⠀ ⠀ Наконец-то это свершилось! ⠀ Я переехал в новую квартиру и знаете что я вам скажу 👇 ⠀ Смена обстановки очень круто на меня повлияла 😊🙏 ⠀ Появились новые силы, вдохновение, желание работать ещё больше 👌👊 ⠀ В большим удовольствием осваиваюсь в новом в новом районе, радует то, что здесь очень много спортивных площадок и есть возможность тренироваться на свежем воздухе 💨 ⠀ Я уверен, что полюблю этот район и с легкостью смогу обжиться здесь 😁 ⠀ Давайте посмотрим кто где живет 😁 Пишите в комментариях свой город и улицу 👇 ⠀

Публикация от  Роман Гриценко (@romangritsenko13)

Однако, не все подписчики разделили радости Гриценко по поводу покупки. Некоторые заявили, что поверят молодому человеку только после приглашения на чай. Сразу несколько человек задались вопросом — помог ли приблизиться к мечте телепроект «План Б» (в нем Гриценко вновь выказал желание стать единственным мужчиной в жизни Ольги). Третьи пообещали Роману не останавливаться на достигнутом.
«Ты — молодец! Не останавливайся и не пропадай с экранов! Мы хотим тебя видеть в новых проектах и шоу. Заглядывай на разные кастинги, снимайся в рекламе, пробуй в кино, тв-шоу! Ты мега-харизматичный, обаятельный и просто офигенный! Делись этим с миром!», — высказались они.
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Шоу-бизнес , Роман Гриценко , Москва
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