Мария Машкова высказалась о разводе с мужем 

«Хотелось бы горячо поздравить себя с тем, что мне хватило терпения, и я не кусаю сейчас локти, визжа: какого черта развелась с этим парнем? А фотографирую его с призом в руках», — трогательно обратилась актриса к супругу.
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Мой муж @sachaslobodyanik четыре года работал над одним документальным фильмом (кто не в курсе, это те фильмы, которые почти никто не смотрит🤦♀️😂)… Хотелось бы горячо поздравить себя с тем, что мне хватило терпения и я не кусаю сейчас локти, визжа: какого черта развелась с этим парнем? А фотографирую его с призом в руках (немного размылся фокус у меня от чувств-с, но очертания награды увидеть можно🤭🤪) А кто же получил приз за лучшую музыку (в этом же, кстати, фильме)? Конечно, мой любимый друг композитор Анна Друбич @annadrubich!❤️ Дорогая Я! Поздравляю тебя с классной кармой! Везёт тебе на родственников, друзей и… мужа!🚀 Отдельно поздравляю и благодарю Григория Калинина @grikalinin и Алексея Ильина @che911, которые 4 года назад согласились на путешествие в Сибирь. Знаю и люблю каждый ваш кадр! Спасибо Игорю Лебедеву @igor.lebedev.169, который крепко держал нас за руки всю первую (самую, пожалуй, сложную) половину путешествия. А ещё моему папе… за что именно я написала ему лично!😉 @doclafest Love and gratitude forever! It meant the world to me, Sasha and our children!🙌🏻🚀 #he #that #can #have #patience #can #have #what #he #will