Мария Машкова высказалась о разводе с мужем

Временно проживающая в Америке актриса Мария Машкова едва не развелась с мужем из-за бесконечных конфликтов. О том, что в семье Маши и ее супруга — режиссера Александра Слободяника не все бывает гладко, знаменитость поведала в личном микроблоге в Instagram. Недавно Александр получил награду за четырехлетнюю работу над документальным фильмом. Создание киноленты далось семье непросто — из-за зашкаливающего напряжения муж и жена регулярно ругались, а в какой-то момент Маша допустила мысли о разводе.

Позже Машкова призналась — их брак со Слободяником спасла выдержка.

Не преминула Машкова поздравить и себя со счастливой судьбой. Маша отметила, что ей очень повезло не только с друзьями и родственниками, но и с супругом. Счастливую встречу актриса назвала «классной кармой».