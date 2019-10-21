Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестра Кардашьян пришла в магазин без нижнего белья 

Lenta.ru 1 час назад
Сестра Кардашьян пришла в магазин без нижнего белья
Фото: @kourtneykardash
Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта Poosh Кортни опубликовала фото во время шопинга в продуктовом магазине. Кадром знаменитость поделилась в Instagram-аккаунте.
На снимке 40-летняя Кардашьян стоит возле кассы на заправочной станции в белой обтягивающей майке, свободных шортах и кедах в тон. Поскольку светлая майка телезвезды просвечивала грудь, поклонники обратили внимание на то, что Кардашьян пришла в супермаркет без нижнего белья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

😈

Публикация от  Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

«Это у моих глаз появилась супер-сила или она действительно без лифчика?», — удивлялся один поклонник.
«Ты чертовски горяча! И, должно быть, очень смелая, раз пришла на заправку без бюстгальтера», — восхищался другой подписчик.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кардашьян за слишком откровенный наряд.
«По-моему, тебе следует быть поскромнее. И носить более закрытую одежду. Ведь ты мать, а не стриптизерша», — возмутился комментатор.
Ранее в октябре Кортни Кардашьян опубликовала снимок в бикини и восхитил поклонников. На фото предпринимательница позировала в черном раздельном купальнике и шляпе в зеркальной комнате. Подписчиков поразила красота тела Кардашьян, и они осыпали ее комплиментами.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке
Комментарии2
Шоу-бизнес , Кортни Кардашьян , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае95
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания28
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве34
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой34
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку3
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение