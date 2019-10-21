Сестра Кардашьян пришла в магазин без нижнего белья

Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта Poosh Кортни опубликовала фото во время шопинга в продуктовом магазине. Кадром знаменитость поделилась в Instagram-аккаунте.

На снимке 40-летняя Кардашьян стоит возле кассы на заправочной станции в белой обтягивающей майке, свободных шортах и кедах в тон. Поскольку светлая майка телезвезды просвечивала грудь, поклонники обратили внимание на то, что Кардашьян пришла в супермаркет без нижнего белья.

«Это у моих глаз появилась супер-сила или она действительно без лифчика?», — удивлялся один поклонник.

«Ты чертовски горяча! И, должно быть, очень смелая, раз пришла на заправку без бюстгальтера», — восхищался другой подписчик.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кардашьян за слишком откровенный наряд.

«По-моему, тебе следует быть поскромнее. И носить более закрытую одежду. Ведь ты мать, а не стриптизерша», — возмутился комментатор.