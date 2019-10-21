Полину Гагарину не остановила трагедия под Красноярском

Полина Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за трагедии

20 октября певица Полина Гагарина выступила с концертом в городе Красноярске . Однако на следующий день она призналась, что хотела отменить это шоу.

«В связи с трагическими событиями в Красноярском крае мы хотели отменить концерт, но все же приняли решение его провести», — написала артистка в Instagram, поблагодарив всех, кто пришел на ее выступление.

День траура по жертвам ЧП в регионе был назначен на 21 октября, что позволило певице провести развлекательное мероприятие.

Напомним, в ночь на 19 октября на золотом прииске в Красноярском крае вода разрушила пять незаконно построенных дамб и снесла временные постройки, в которых жили рабочие. 15 человек погибли, судьба еще пятерых остается неизвестной. Утром 21 октября региональный минздрав сообщил, что число пострадавших увеличилось до 27 человек.