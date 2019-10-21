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Полина Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за трагедии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Полину Гагарину не остановила трагедия под Красноярском
Фото: РИА Новости
20 октября певица Полина Гагарина выступила с концертом в городе Красноярске. Однако на следующий день она призналась, что хотела отменить это шоу.
«В связи с трагическими событиями в Красноярском крае мы хотели отменить концерт, но все же приняли решение его провести», — написала артистка в Instagram, поблагодарив всех, кто пришел на ее выступление.
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Вчера я выступила в Красноярске. В связи с трагическими событиями в Красноярском крае мы хотели отменить концерт, но все же приняли решение его провести. Я благодарю всех, кто был вчера на моем концерте, спасибо за то, что пришли. Сегодня день траура. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив. Сил всем и мужества все пережить. 🙏🏼 #полинагагарина #красноярск 🙏🏼

Публикация от  Polina Gagarina (@gagara1987)

День траура по жертвам ЧП в регионе был назначен на 21 октября, что позволило певице провести развлекательное мероприятие.
Напомним, в ночь на 19 октября на золотом прииске в Красноярском крае вода разрушила пять незаконно построенных дамб и снесла временные постройки, в которых жили рабочие. 15 человек погибли, судьба еще пятерых остается неизвестной. Утром 21 октября региональный минздрав сообщил, что число пострадавших увеличилось до 27 человек.
«Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив. Сил всем и мужества все пережить», — добавила Гагарина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Минздрав РФ , Красноярск , Красноярский Край
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