Сын Водяновой прыгнул в пропасть на веревке на глазах у матери

Наталья Водянова посетила сочинский парк приключений Skypark Aj Hackett вместе со своими детьми: 18-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором. Старший сын решился на банджи-прыжок. Это тип прыжка, когда экстремал прыгает головой вниз, закрепленный на трос, эластичную веревку.

больше по теме

В окружении блондинов: Водянова привезла старших детей в СочиРоссийская супермодель проводит октябрьские каникулы в компании наследников от экс-возлюбленного Джастина Портмана

(function ($) { var aspectRatio = 16/9,

ytiframe_width = $ ("#yt_video_bQ8UMJ2EwNQ").outerWidth (),

ytiframe_height = ytiframe_width / aspectRatio;

$ ("#yt_video_bQ8UMJ2EwNQ").css ("height", ytiframe_height + «px»); }) (jQuery);

На кадрах, размещенных в stories Instagram модели видно, что Водянова полностью одобряет выбор своего отпрыска, всячески подбадривая его. А когда парень прыгнул, она весело смеялась и кричала ему на английском, что любит его, беззаботно наблюдая за происходящим. Парень при этом не сдерживал эмоций, падая в бездну.

(function ($) { var aspectRatio = 16/9,

ytiframe_width = $ ("#yt_video_JEhgX-5sBzk").outerWidth (),

ytiframe_height = ytiframe_width / aspectRatio;

$ ("#yt_video_JEhgX-5sBzk").css ("height", ytiframe_height + «px»); }) (jQuery);

Позже все семейство сфотографировалось на мосту, на котором испытал свои нервы Лукас. Вряд ли отпрыск модели забудет подобный опыт. Запас адреналина он себе обеспечил.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-2158775289887286924_235258491"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);