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Сын Водяновой прыгнул в пропасть на веревке на глазах у матери 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сын Водяновой прыгнул в пропасть на веревке на глазах у матери
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Водянова посетила сочинский парк приключений Skypark Aj Hackett вместе со своими детьми: 18-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором. Старший сын решился на банджи-прыжок. Это тип прыжка, когда экстремал прыгает головой вниз, закрепленный на трос, эластичную веревку.
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На кадрах, размещенных в stories Instagram модели видно, что Водянова полностью одобряет выбор своего отпрыска, всячески подбадривая его. А когда парень прыгнул, она весело смеялась и кричала ему на английском, что любит его, беззаботно наблюдая за происходящим. Парень при этом не сдерживал эмоций, падая в бездну.
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Позже все семейство сфотографировалось на мосту, на котором испытал свои нервы Лукас. Вряд ли отпрыск модели забудет подобный опыт. Запас адреналина он себе обеспечил.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Джастин Портман , Наталья Водянова
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