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В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
В Сети появилось фото Михалкова в форме матроса
Фото: РИА Новости
21 октября Никита Михалков празднует день рождения. Родственники и друзья активно поздравляют режиссера с 73-летием в социальных сетях. Не осталась в стороне и супруга Никиты Сергеевича, Татьяна.
Татьяна Евгеньевна разместился на своей странице в Instagram фото молодого Никиты Михалкова в годы военной службы. На снимке будущему постановщику 27 лет. Он добровольно отправился во флот в возрасте 27 лет. Жена режиссера напомнила, что службу Никита Сергеевич проходил на Камчатке.
Помимо фото самого Михалкова его супруга разместила и фотографии писем, которые матрос слал ей со службы. Она назвала их «философскими, нежными и трогательными» и добавила, что для нее они — «как поплавок, который помогает в этой жизни». Подписчики бурно отреагировали на пост Татьяны Евгеньевны. «С Днём рождения Великого художника, Гражданина и Человека!», «Вы оба замечательные люди», «Красавец, Никита Сергеевич! Мудрый, умный человек!» — поделились они впечатлениями от фотографий.
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Шоу-бизнес , Никита Михалков
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