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Дочь Марии Шукшиной подверглась насилию со стороны отчима 

Grazia 2 часа назад
Дочь Шукшиной подверглась насилию со стороны отчима
Фото: Legion-Media
Во время брака Марии Шукшиной с Борисом Вишняковым ситуация в семье была неблагоприятная. Оказалось, что юрист применял физическое насилие по отношению к жене и падчерице.
От третьего мужа Мария родила близнецов Фому и Фоку. После разрыва актриса запретила Вишнякову видеть детей. По словам Анны, юрист вломился в их дом, когда он и Мария уже не жили вместе. Девушка в одиночку пыталась выгнать его, а также защитить себя и братьев.
«Это был его очередной запой. Они к тому моменту уже не жили вместе с мамой. Он прорвался к нам домой, когда ее не было. Дома были его дети Фока и Фома. Я стала его выгонять словесно, и он поднял на меня руку. Мне было тогда 22 года», — поделилась Трегубенко.
Анна добавила, что удар был очень сильным, однако обошлось без серьезных увечий. Несмотря на страх, Трегубенко удалось собраться и позвонить своему молодому человеку.
«Я сидела дома с ножом в руке. Он приехал и отомстил за меня», — заявила Анна.
Она призналась, что рассказала обо всем матери, но та никак не отреагировала. По словам девушки, Вишняков поднимал руку и на Марию.
Анны прекратила общение с матерью после инцидента с финансами. Изначально у девушки возник конфликт с бабушкой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Она попросила внучку вернуть крупную сумму, которую сама же ей и подарила. Мария встала на сторону Лидии, чем обидела Анну.
С домашним насилием столкнулась в свое время Эмбер Херд. Актриса утверждает, что бывший муж, Джонни Депп, неоднократно избивал ее, находясь в алкогольном опьянении. Звезда "Пиратов Карибского моря" все отрицает. Более того, Джонни заявил, что Эмбер сама на него набрасывалась.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Джонни Депп , Мария Шукшина
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