Стало известно о пребывании Заворотнюк в клинике на Рублёвке

Появились подробности пребывания Заворотнюк в клинике на Рублёвке

Цены на услуги медицинского центра, расположенного в элитном районе Подмосковья, где актриса Анастасия Заворотнюк якобы проходит реабилитацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья из-за прогрессирующей опухоли мозга, стали известны журналистам.

Согласно описанию на сайте медучреждения, в нём имеются палаты для разных категорий пациентов — от простых граждан с достатком выше среднего до VIP персон.

По данным НТВ, цена за сутки в палате класса люкс в этом центре колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. При этом услуги по реабилитации дополнительно обходятся от 5 до 50 тысяч рублей.

Персонал клиники помогает больным во время курса лучевой и химиотерапии, а также заботится о пациентах в перерывах между процедурами.

Ранее появилась информация, что медики ведут борьбу с атрофией мышц у парализованной знаменитости. Сотрудники реабилитационного центра регулярно отправляют её в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы.

При этом в настоящее время нет никакого официального подтверждения диагноза, о котором сообщают СМИ.

Как писал News.ru, практикующий онколог заявил о необратимых процессах, происходящих в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой была диагностирована агрессивная форма рака мозга — глиобластома.