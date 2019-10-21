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Появились подробности пребывания Заворотнюк в клинике на Рублёвке 

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Стало известно о пребывании Заворотнюк в клинике на Рублёвке
Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press
Цены на услуги медицинского центра, расположенного в элитном районе Подмосковья, где актриса Анастасия Заворотнюк якобы проходит реабилитацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья из-за прогрессирующей опухоли мозга, стали известны журналистам.
Согласно описанию на сайте медучреждения, в нём имеются палаты для разных категорий пациентов — от простых граждан с достатком выше среднего до VIP персон.
По данным НТВ, цена за сутки в палате класса люкс в этом центре колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. При этом услуги по реабилитации дополнительно обходятся от 5 до 50 тысяч рублей.
Персонал клиники помогает больным во время курса лучевой и химиотерапии, а также заботится о пациентах в перерывах между процедурами.
Ранее появилась информация, что медики ведут борьбу с атрофией мышц у парализованной знаменитости. Сотрудники реабилитационного центра регулярно отправляют её в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы.
При этом в настоящее время нет никакого официального подтверждения диагноза, о котором сообщают СМИ.
Как писал News.ru, практикующий онколог заявил о необратимых процессах, происходящих в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой была диагностирована агрессивная форма рака мозга — глиобластома.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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