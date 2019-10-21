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Собчак раскрыла «тайну» гречки с котлетами 

Рамблер 34 минуты назад
Ксения Собчак не сама приготовила гречку с котлетами, но сама съела. Об этом она сообщила в эфире НТВ.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», журналистка разместила в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами. Корреспондент шоу «Ты не поверишь!» на НТВ спросил у Собчак, сама ли она приготовила тот завтрак.
«Почему же сама? Сама съела», — ответила журналистка, добавив, что у нее, «слава богу», есть кому готовить — есть домохозяйка, которая о ней заботится.
Ранее, еще будучи женой Максима Виторгана, Собчак упоминала, что не умеет готовить, но умеет организовать работу в своем доме так, что ее званые ужины считаются самыми вкусными среди тех, кто на них бывает.
«Люди, которые у меня работают, все время учатся. Я их отдаю в школы в том числе кулинарные», — рассказывала журналистка.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Ксения Собчак , НТВ
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