Собчак раскрыла «тайну» гречки с котлетами

Ксения Собчак не сама приготовила гречку с котлетами, но сама съела. Об этом она сообщила в эфире НТВ.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», журналистка разместила в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами. Корреспондент шоу «Ты не поверишь!» на НТВ спросил у Собчак, сама ли она приготовила тот завтрак.

«Почему же сама? Сама съела», — ответила журналистка, добавив, что у нее, «слава богу», есть кому готовить — есть домохозяйка, которая о ней заботится.

Ранее, еще будучи женой Максима Виторгана , Собчак упоминала, что не умеет готовить, но умеет организовать работу в своем доме так, что ее званые ужины считаются самыми вкусными среди тех, кто на них бывает.