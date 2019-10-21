Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

На кадрах записи можно увидеть, как телеведущая пытается записать ролик. При этом это плохо у нее получается.

«Вы смотрите «Давай поженимся» на официальном канале Ютуб. Не забудьте подписаться», — произносит Гузеева и сбивается.

«Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете. Попробуйте только выложить кто-нибудь на Ютуб. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть новые выпуски», — говорит далее Лариса Гузеева.

«Гарик Харламов. Как ты мог это пропустить?» — задал резонный вопрос своему товарищу Максим Галкин.

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