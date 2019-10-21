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Нагиев встал на колени перед участницей «Голоса» 

Рамблер + ещё 2 59 минут назад
Нагиев встал на колени перед участницей «Голоса»
Фото: РИА Новости
Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев впервые в истории программы упал на колени перед участницей «слепых прослушиваний».
Дмитрий рухнул на колени перед Екатериной Осипенко — фониатром, хорошо знакомым многим звездам российского шоу-бизнеса.
Нагиев вмешался в скандал на "Голосе"
Нагиев отметил, что Екатерина — единственная участница, которая удостоилась от него столь горячего приветствия.
Осипенко исполнила «Мурку» на польском языке, однако никто из членов жюри не повернулся. После номера выяснилось, что Сергей Шнуров и Полина Гагарина работали с Осипенко, но и не подозревали, что она поет.
Шнуров в шутку поблагодарил жюри за то, что никто из них не повернулся, отметив, что Екатерина должна поехать с группой «Ленинград» на гастроли в США.
«А то лишили бы нас фониатра», — пояснил музыкант.
Фониатр — врач, который занимается восстановлением голоса и развитием его возможностей.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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