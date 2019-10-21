Нагиев встал на колени перед участницей «Голоса»

Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев впервые в истории программы упал на колени перед участницей «слепых прослушиваний».

Дмитрий рухнул на колени перед Екатериной Осипенко — фониатром, хорошо знакомым многим звездам российского шоу-бизнеса.

Нагиев отметил, что Екатерина — единственная участница, которая удостоилась от него столь горячего приветствия.

Осипенко исполнила «Мурку» на польском языке, однако никто из членов жюри не повернулся. После номера выяснилось, что Сергей Шнуров Полина Гагарина работали с Осипенко, но и не подозревали, что она поет.

Шнуров в шутку поблагодарил жюри за то, что никто из них не повернулся, отметив, что Екатерина должна поехать с группой «Ленинград» на гастроли в США.

«А то лишили бы нас фониатра», — пояснил музыкант.

Фониатр — врач, который занимается восстановлением голоса и развитием его возможностей.