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Басков отпраздновал свой день рождения в дорогом отеле в Монако 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Певец Николай Басков вместе с мамой отпраздновал свой день рождения в Монте-Карло, сняв номер стоимостью 2,5 млн рублей за сутки. Об этом сообщает НТВ.
По данным журналистов программы «Ты не поверишь», такую сумму певец заплатил за номер площадью 525 квадратных метров с несколькими ванными, большими кроватями, а также гостиными и библиотекой.
Басков ранее признавался, что любит играть в казино и журналисты отметили, что, скорее всего, он воспользовался возможностью посетить игорные заведения в Монако.
«У меня есть определенная сумма, которую я могу потратить в казино», — рассказывал Басков.
Он также отмечал, что не хочет праздновать день рождения, так как год был очень сложным.
Друг Баскова Филипп Киркоров подтвердил журналистам, что певец действительно не собирался праздновать свой день рождения из-за смерти отца. И отметил, что не смог поздравить Николая Баскова лично, так как был на гастролях.
«Мы с Колей, когда встречаемся, любим ходить в кино. У нас есть любимый кинотеатр. Просто можем сходить на веселую комедию и вкусно покушать», — заявил Киркоров.
«Рамблер» писал, что отец Николая Баскова скончался на 69-ом году жизни после продолжительной болезни. Певец узнал о его смерти на закрытии «Европейских молодёжных игр» в Минске 1 июля. Артист не стал отменять выступление, но на сцену вышел не в белом костюме, как планировалось, а в чёрном.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Филипп Киркоров , Николай Басков , Монако
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