Стало известно, как погибли музыканты «Zreet»

Двое участников рок-металл группы "Zreet" скончались, отравившись запрещенными препаратами, в оборудованном под студию гараже на юго-востоке Москвы

Барабанщику Артему Колбасову из Гусь-Хрустального был всего 21 год, а позиционировавшему себя как продюсер Глебу Акимову, уроженцу Нового Уренгоя, — 22.

Накануне трагедии в студии была вечеринка, — рассказывает «Московский комсомолец». Четверо ребят заночевали в одной комнате, а гитарист и вокалист группы Александр Вальтер — он и снимал этот гараж — ушел в другую.

Утром соседи по комнате обнаружили, что Артем и Глеб мертвы.

Было установлено, что оба молодых человека умерли от передозировки наркотиков.

Третий участник группы, Вальтер, заявил, что не принимает запрещенных веществ. А друзей не раз предупреждал, что их опасная привычка закончится плохо.

Сообщается, что в обычной жизни Глеб работал официантом и барменом, Александр — продавцом-консультантом, а Артем был военным музыкантом, но потерял работу.

Собирались и репетировали они в свободное время, обычно по вечерам. Выступали в клубах. В августе записали первый альбом.

Ранее "Рамблер" писал, что молодые музыканты были найдены мертвыми в Печатниках.