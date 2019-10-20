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Стало известно, как погибли музыканты «Zreet» 

Рамблер 1 час назад
Стало известно, как погибли музыканты «Zreet»
Фото: zreet.bandcamp.com
Двое участников рок-металл группы "Zreet" скончались, отравившись запрещенными препаратами, в оборудованном под студию гараже на юго-востоке Москвы.
Барабанщику Артему Колбасову из Гусь-Хрустального был всего 21 год, а позиционировавшему себя как продюсер Глебу Акимову, уроженцу Нового Уренгоя, — 22.
Накануне трагедии в студии была вечеринка, — рассказывает «Московский комсомолец». Четверо ребят заночевали в одной комнате, а гитарист и вокалист группы Александр Вальтер — он и снимал этот гараж — ушел в другую.
Утром соседи по комнате обнаружили, что Артем и Глеб мертвы.
Было установлено, что оба молодых человека умерли от передозировки наркотиков.
Третий участник группы, Вальтер, заявил, что не принимает запрещенных веществ. А друзей не раз предупреждал, что их опасная привычка закончится плохо.
Сообщается, что в обычной жизни Глеб работал официантом и барменом, Александр — продавцом-консультантом, а Артем был военным музыкантом, но потерял работу.
Собирались и репетировали они в свободное время, обычно по вечерам. Выступали в клубах. В августе записали первый альбом.
Ранее "Рамблер" писал, что молодые музыканты были найдены мертвыми в Печатниках.
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Шоу-бизнес , Московский комсомолец , Москва
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