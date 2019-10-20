На Поплавскую напал маньяк в поезде

Яну Поплавскую хотел изнасиловать маньяк в поезде

Звезда с тех пор боится ездить в плацкартных вагонах.

Актриса Яна Поплавская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как в юности ее хотел изнасиловать маньяк. Она ехала вместе с мужчиной в поезде. История, к счастью, завершилась благополучно, но мужчину так и не поймали.

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Как сказала актриса, она ехала в последнем вагоне. «Он мне сказал: „Мышь, ты мне так понравилась“. Я поняла, что он меня убьет. Между лопаток у меня был нож. Попросила его закурить. Он сказал: „Ты такая смелая, мышь“. Я просила его меня отпустить. Говорила, что у меня маленький ребенок», — вспомнила актриса.

Все же ей удалось убедить мужчину не трогать ее. «Я села на нижнем сиденье в плацкарте, свернулась калачиком и молчала», — заявила она.