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Нинидзе показал в соцсетях «беременный» живот 

Рамблер + ещё 3 16 минут назад
Нинидзе показал в соцсетях «беременный» живот
Фото: РИА Новости
Актриса Нино Нинидзе, которую СМИ называют новой возлюбленной Максима Виторгана, на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с округлым животом. Подписчики артистки тут же начали обсуждать ее возможную беременность.
Нинидзе выставила снимок 21 октября. На фото актриса изображена на медицинской кушетке в окружении трёх женщин, две из которых — в белых халатах. При этом у артистки хорошо заметен округлившийся живот.
«Скоро во всех кинотеатрах «верность» режиссер нигина сайфуллаева», — подписала пост Нинидзе (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Очевидно, что снимок был сделан во время съёмок картины, однако подписчики актрисы сразу пустились в обсуждение ее возможной беременности.
«Я уже подумала от Виторгана беременная», — написала пользовательница под ником _ivd_7.
«Очень быстро наверное», — написала kom_tatiana66.
«Ну я думаю, никто свечку не держал, с какого времени у них интимные отношения», — вступила переписку petrovskaya. m.
Как ранее сообщал «Рамблер», Виторган впервые появился на публике вместе с Нинидзе в июле. 46-летнего актёра запечатлели со спутницей в театре на ВДНХ на спектакле «Нод». СМИ сообщали, что «голубки очень мило держатся за ручки». Позже стало известно, что актеры к тому моменту встречались уже на протяжении трёх месяцев. С тех пор звездную пару часто видят в обществе друг друга на публичных мероприятиях.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Максим Виторган , Нино Нинидзе
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