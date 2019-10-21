«Это дно и ужас»: Рудова резко высказалась о шоу «Форд Боярд»

Хилькевич не смогла справиться с заданием, где нужно было проплыть в замкнутом пространстве с крокодилами. А ее коллега Мария Ивакова, несмотря на страх перед змеями, смогла остаться с ними наедине в колбе с водой. Боня тоже преодолела свой страх высоты и смогла не только пройти со стулом по балке, но и прыгнуть в пропасть, но вот подсказку она не достала.

Этот выпуск посмотрела Наталья Рудова . Она восхитилась смелыми девушками, а вот о самом шоу актриса высказалась в негативном ключе.

«Девчонки, вы реально мои герои. Это стремно вообще, очень стремно. Я бы не поехала… Но я и не поехала… Потому что это треш. Терпеть не могу эстафеты. Это дно, ужас», — заявила звезда в «сторис».

Она очень близко общается с Седоковой. Певица разместила на своей странице селфи с участниками своей команды.

«Фортбоярыни. Так горжусь вами, девочки! Так горжусь нами! Всеми сильными девочками!» — заявила она.

Многие поделились своими впечатлениями от шоу. Айза еще на съемках расплакалась, когда команда добыла больше полумиллиона рублей. Она отметила, что мечтала помочь ребенку, которому требуется операция и теперь средства будут перечислены для этого в благотворительный фонд. Анохина отметила, что она и ее коллеги были счастливы доказать, что женщины способны на все.