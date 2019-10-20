Галкин признался, почему не пишет в соцсетях

Некоторое время назад Максим Галкин рассказывал, что вначале его аккаунт вели модераторы, но позднее он сам увлекся и стал выставлять фото, видео и писать в микроблоге.

Конечно, это поспособствовало росту подписчиков — поклонники обрадовались возможности виртуального общения со своим кумиром.

Но в последние дни актер стал реже появляться в социальных сетях. Это обеспокоило фолловеров.

И вот юморист, как и положено — с юмором, объяснил, почему он решил взять паузу.

«Нет запала на публичность, но у меня все хорошо, и даже настроение прекрасное», — написал Максим.

И разместил рядом шуточную картинку с героями из мультфильма.