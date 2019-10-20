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Галкин признался, почему не пишет в соцсетях 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Галкин признался, почему не пишет в соцсетях
Фото: РИА Новости
Некоторое время назад Максим Галкин рассказывал, что вначале его аккаунт вели модераторы, но позднее он сам увлекся и стал выставлять фото, видео и писать в микроблоге.
Конечно, это поспособствовало росту подписчиков — поклонники обрадовались возможности виртуального общения со своим кумиром.
Но в последние дни актер стал реже появляться в социальных сетях. Это обеспокоило фолловеров.
И вот юморист, как и положено — с юмором, объяснил, почему он решил взять паузу.
«Нет запала на публичность, но у меня все хорошо, и даже настроение прекрасное», — написал Максим.
И разместил рядом шуточную картинку с героями из мультфильма.
Шоумен Максим Галкин в рамках гастрольного тура путешествует по всей стране, — писал «Рамблер». Недавно он был замечен в отеле «Марриотт» города Новосибирска.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин
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