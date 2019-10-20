«Я выгнала мужа»: Татьяну Васильеву бил супруг

Как оказалось, в жизни известной актрисы Татьяны Васильевой было крайне неудачное замужество.

Об этом 72-летняя звезда рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Я выгнала мужа. Он поднимал руку на моего сына. Я такого потерпеть не могла. Мы с того момента перестали быть мужем и женой. Сначала он бил меня. Потом переключился на Филиппа», — приводят слова Васильевой Dni.ru.

Филипп — сын артистки от первого брака.

Второй супруг Татьяны, актер Георгий Мартиросян , оказался человеком чрезвычайно несдержанным и агрессивным. Он мало того, что не смог полюбить Филиппа, но в итоге стал поднимать на своих близких руку.

«Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки», — сказала актриса.

Конечно, Васильева указала Мартиросяну на дверь.