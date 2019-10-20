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«Я выгнала мужа»: Татьяну Васильеву бил супруг 

Рамблер 47 минут назад
«Я выгнала мужа»: Татьяну Васильеву бил супруг
Фото: РИА Новости
Как оказалось, в жизни известной актрисы Татьяны Васильевой было крайне неудачное замужество.
Об этом 72-летняя звезда рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.
«Я выгнала мужа. Он поднимал руку на моего сына. Я такого потерпеть не могла. Мы с того момента перестали быть мужем и женой. Сначала он бил меня. Потом переключился на Филиппа», — приводят слова Васильевой Dni.ru.
Филипп — сын артистки от первого брака.
Второй супруг Татьяны, актер Георгий Мартиросян, оказался человеком чрезвычайно несдержанным и агрессивным. Он мало того, что не смог полюбить Филиппа, но в итоге стал поднимать на своих близких руку.
«Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки», — сказала актриса.
Конечно, Васильева указала Мартиросяну на дверь.
Как писал «Рамблер», народная артистка России Татьяна Васильева недавно рассказала о новой героине мультфильма «Простоквашино» — Маргарите Егоровне. По ее словам, персонаж будет ярким и запоминающимся.
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Шоу-бизнес , Георгий Мартиросян , Татьяна Васильева , Дни.Ру , НТВ
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