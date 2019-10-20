«Папа может»: Оксана Федорова похвасталась мужем 

Телеведущая не особенно афиширует свою семейную жизнь.
Они с мужем Андреем Бородиным предпочитают не выставлять напоказ ни чувства, ни бытовые подробности дней и праздников. Таким образом пара бережет свое счастье от посторонних глаз и пересудов.
Тем интереснее было подписчикам увидеть видео, которым Оксана поделилась в инстаграме. Она показала, как ее супруг в нынешнюю, совсем не жаркую погоду, плавает в подмосковном пруду около дома.
«Открыли осенне-зимний купальный сезон. Из рубрики «наш Папа может почти все»», — написала звезда в микроблоге.
Подписчики дружно похвалили закаленного героя ролика.
«Молодец папа», «вот это крутяк!», «Здорово, а сколько же градусов вода?»
Как ранее писал «Рамблер», Оксана и Андрей в браке уже девять лет. Спустя столько лет семейной жизни Оксана говорит, что не жалеет о своем выборе. Она счастлива в отношениях с мужем, которому родила уже двух детей: сына Федора и дочку Елизавету.