«Папа может»: Оксана Федорова похвасталась мужем

Телеведущая не особенно афиширует свою семейную жизнь.

Они с мужем Андреем Бородиным предпочитают не выставлять напоказ ни чувства, ни бытовые подробности дней и праздников. Таким образом пара бережет свое счастье от посторонних глаз и пересудов.

Тем интереснее было подписчикам увидеть видео, которым Оксана поделилась в инстаграме. Она показала, как ее супруг в нынешнюю, совсем не жаркую погоду, плавает в подмосковном пруду около дома.

«Открыли осенне-зимний купальный сезон. Из рубрики «наш Папа может почти все»», — написала звезда в микроблоге.

Подписчики дружно похвалили закаленного героя ролика.