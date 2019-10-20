Королева преобразилась в живого мертвеца

Наташа Королева пришла на шоу Лободы в образе мультяшного зомби

Видеоролик с певицей привлек много внимания пользователей соцсетей. Певица Наташа Королева нашла способ привлечь к себе внимание публики. Меньше чем за сутки видеоролик со звездой в необычном и немного пугающем образе набрал более ста тысяч просмотров в "Инстаграме".

Звезда эстрады решила на время преобразиться в живого мертвеца. При этом она сделала ставку на мультяшную стилистику, благодаря этому она выглядела не только страшно, но еще забавно и привлекательно. Дополнил образ игрушечный череп с известным именем Йорик.

В таком виде Королева пришла на шоу своей коллеги Светланы Лободы SuperStar. В своем обращении хозяйка блога отметила, что именно в таком виде она посчитала нужным прийти на выступление креативной звезды. "В предвкушении Мега Супер Шоу #superstar @lobodaofficial! — говорится в подписи к видео. — Светуля, ж-ж-жги!".

Необычный вид певицы уже получил не один положительный отзыв.