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Наташа Королева пришла на шоу Лободы в образе мультяшного зомби 

Суть событий 2 часа назад
Королева преобразилась в живого мертвеца
Фото: соцсети
Видеоролик с певицей привлек много внимания пользователей соцсетей. Певица Наташа Королева нашла способ привлечь к себе внимание публики. Меньше чем за сутки видеоролик со звездой в необычном и немного пугающем образе набрал более ста тысяч просмотров в "Инстаграме".
Звезда эстрады решила на время преобразиться в живого мертвеца. При этом она сделала ставку на мультяшную стилистику, благодаря этому она выглядела не только страшно, но еще забавно и привлекательно. Дополнил образ игрушечный череп с известным именем Йорик.
В таком виде Королева пришла на шоу своей коллеги Светланы Лободы SuperStar. В своем обращении хозяйка блога отметила, что именно в таком виде она посчитала нужным прийти на выступление креативной звезды. "В предвкушении Мега Супер Шоу #superstar @lobodaofficial! — говорится в подписи к видео. — Светуля, ж-ж-жги!".
Необычный вид певицы уже получил не один положительный отзыв.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Наташа Королева
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