«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети 

Как утверждает сама Любовь Успенская, она ни разу не обращалась к пластическим хирургам. Но с косметологами, конечно, звезда общается плотно.
На этот раз, похоже, с «инъекциями красоты» произошел перебор.
В инстаграме певица похвасталась, что ей подарили баян и она вовсю тренируется, восстанавливая навыки игры, чтобы вскорости удивить поклонников.
«Пока я только репетирую, но через пару месяцев обещаю вернуться в строй и показать всем, что я не только певица, а еще и музыкант и баянистка — ого-го!», — написала Любовь в микроблоге.
В стремлении совершенствовать музыкальное мастерство поклонники Успенскую поддержали, а вот внешний вид ее вызвал самую нелицеприятную критику.
«Похожа на мужика с гармошкой в подземных переходах», «Зачем вы себя так изуродовали?», «Я тоже смотрю и ничего не понимаю… Человека изуродовали…Голова присобачена непонятно от чего. Туловище живое, пальцы двигаются, а голова, как чурбан».