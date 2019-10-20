«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети

Как утверждает сама Любовь Успенская , она ни разу не обращалась к пластическим хирургам. Но с косметологами, конечно, звезда общается плотно.

На этот раз, похоже, с «инъекциями красоты» произошел перебор.

В инстаграме певица похвасталась, что ей подарили баян и она вовсю тренируется, восстанавливая навыки игры, чтобы вскорости удивить поклонников.

«Пока я только репетирую, но через пару месяцев обещаю вернуться в строй и показать всем, что я не только певица, а еще и музыкант и баянистка — ого-го!», — написала Любовь в микроблоге.

В стремлении совершенствовать музыкальное мастерство поклонники Успенскую поддержали, а вот внешний вид ее вызвал самую нелицеприятную критику.