«С самолета — на Каширку»: обнародованы подробности болезни Тотьмяниной

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина выздоравливает после успешно сделанной операции. Алексей Ягудин , ее супруг, поделился деталями ее борьбы с недугом в программе «Центральное телевидение».

Новообразования в желчном пузыре у фигуристки были замечены еще пару лет назад при плановом осмотре. Врачи тогда порекомендовали следить, будет ли развиваться процесс, к сожалению, динамика в итоге оказалась отрицательной.

В итоге состояние Татьяны ухудшилось и встал вопрос об операции.

«Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — цитирует Ягудина «Комсомольская правда».

Прогноз, который давали врачи по возможности онкологии — 50 на 50.

В отличие от многих звезд, Алексей с Татьяной не стали делать из истории с болезнью никакого секрета.

В инстаграме Татьяна достаточно подробно рассказала, как прошел «больничный период» ее жизни. Кстати, найти время для лечения в плотном рабочем графике фигуристки оказалось непросто.

«После обследования, когда зашла речь о госпитализации, отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта». Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолета — на Каширку. Волнений не было, врачам такого авторитетного центра я доверяю полностью. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов.»— написала звездная пациентка онкоцентра им. Н. Н. Блохина в микроблоге.

К счастью, онкологии обнаружено не было, и после лапароскопической операции по удалению желчного пузыря Татьяна уже на второй день встала с постели.

Сейчас она дома, с семьей, чему очень рада. И планирует как можно скорее вернуться в спортивную форму.

3 ноября Татьяна выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого.