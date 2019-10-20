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Леди Гага рассказала, как восстанавливается после падения 

Рамблер 19 минут назад
Леди Гага рассказала о состоянии после падения
Фото: Instagram
Крайне неудачное падение эпатажной певицы со сцены, видео которого недавно распространилось в сети, к счастью, обошлось без серьезных последствий.
Надо отметить, что звезда проявила поистине бойцовский характер — несмотря ни на что, она вернулась на сцену и завершила выступление.
Американская певица отчиталась о своем самочувствии в инстаграме.
«Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела — остается только танцевать. Со мной все будет в порядке», — успокоила она поклонников.
Также Гага показала, как восстанавливается после концерта.
После шоу она 5-10 минут принимает ванну со льдом, затем 20 минут отогревается в горячей воде, а потом еще 20 минут расслабляется в специальном компрессионном костюме.
Недавно «Рамблер» писал том, как Леди Гага во время выступления забралась на руки к поклоннику и вместе с ним рухнула со сцены. Видеозапись инцидента появилась в Twitter.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Стефани Джерманотта
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