Леди Гага рассказала о состоянии после падения

Леди Гага рассказала, как восстанавливается после падения

Крайне неудачное падение эпатажной певицы со сцены, видео которого недавно распространилось в сети, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

Надо отметить, что звезда проявила поистине бойцовский характер — несмотря ни на что, она вернулась на сцену и завершила выступление.

Американская певица отчиталась о своем самочувствии в инстаграме.

«Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела — остается только танцевать. Со мной все будет в порядке», — успокоила она поклонников.

Также Гага показала, как восстанавливается после концерта.

После шоу она 5-10 минут принимает ванну со льдом, затем 20 минут отогревается в горячей воде, а потом еще 20 минут расслабляется в специальном компрессионном костюме.