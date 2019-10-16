Не поделили «Кукушку»: С Гагариной хотят судиться

Песня Виктора Цоя «Кукушка» уже несколько лет является неотъемлемой частью репертуара Полины Гагариной. В новой аранжировке композиция получила вторую жизнь. Но Ольга Кормухина уверена: она исполняла эту песню в таком варианте гораздо раньше.
В 2015 году на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь». Основным саундтреком к картине стала песня Виктора Цоя «Кукушка», которую исполнила Полина Гагарина. Автором композиции значился Константин Меладзе. С тех пор Полина исполняет «Кукушку» на каждом концерте и даже выступила с ней на китайском шоу талантов. Но другая певица, Ольга Кормухина, уверена, что она гораздо раньше перепела «Кукушку» именно в этой аранжировке. В 2012 году композиция вошла в альбом исполнительницы «Падаю в небо». Ольга решила обратиться за восстановлением справедливости в суд. При этом она не требует никакой финансовой компенсации. Ольга утверждает, что ей необходимо только признание Полины Гагариной и Константина Меладзе в плагиате.
«Они украли всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня всё это было просто дико. Какой-то страшный сон!» — заявила Ольга Кормухина. Певица ссылается на результат независимой экспертизы, прошедшей в этом году. Специалисты признали, что «Кукушка», исполняемая Ольгой Кормухиной, является самостоятельным произведением, а версия Полины Гагариной — его переработкой. Сама Полина разбирательство никак не комментирует.