Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не поделили «Кукушку»: Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину из-за песни 

Eva.ru 16 октября 2019
Не поделили «Кукушку»: С Гагариной хотят судиться
Фото: ТАСС
Песня Виктора Цоя «Кукушка» уже несколько лет является неотъемлемой частью репертуара Полины Гагариной. В новой аранжировке композиция получила вторую жизнь. Но Ольга Кормухина уверена: она исполняла эту песню в таком варианте гораздо раньше.
В 2015 году на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь». Основным саундтреком к картине стала песня Виктора Цоя «Кукушка», которую исполнила Полина Гагарина. Автором композиции значился Константин Меладзе. С тех пор Полина исполняет «Кукушку» на каждом концерте и даже выступила с ней на китайском шоу талантов. Но другая певица, Ольга Кормухина, уверена, что она гораздо раньше перепела «Кукушку» именно в этой аранжировке. В 2012 году композиция вошла в альбом исполнительницы «Падаю в небо». Ольга решила обратиться за восстановлением справедливости в суд. При этом она не требует никакой финансовой компенсации. Ольга утверждает, что ей необходимо только признание Полины Гагариной и Константина Меладзе в плагиате.
«Они украли всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня всё это было просто дико. Какой-то страшный сон!» — заявила Ольга Кормухина. Певица ссылается на результат независимой экспертизы, прошедшей в этом году. Специалисты признали, что «Кукушка», исполняемая Ольгой Кормухиной, является самостоятельным произведением, а версия Полины Гагариной — его переработкой. Сама Полина разбирательство никак не комментирует.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Eva.ru: последние новости
Папа! Почему ты меня бросил? У Николая Цискаридзе внезапно объявился сын Папа! Почему ты меня бросил? У Николая Цискаридзе внезапно объявился сын Абсолютно счастлива: Светлана Лобода отпраздновала день рождения в компании Тилля Линдеманна Абсолютно счастлива: Светлана Лобода отпраздновала день рождения в компании Тилля Линдеманна Надежда есть: друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что состояние актрисы улучшилось Надежда есть: друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что состояние актрисы улучшилось
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ольга Кормухина , Алексей Белов , Виктор Цой , Константин Меладзе , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Способы дать ответ России: о новом оружии Украины
Способы дать ответ России: о новом оружии Украины53
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут17
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию5
«Странная»: Раскрыты подробности о семье девочки-маугли
«Странная»: Раскрыты подробности о семье девочки-маугли
Пентагон подтвердил работу над «материалами НЛО»
Пентагон подтвердил работу над «материалами НЛО»1
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение