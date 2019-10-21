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О дружбе Зеленского и Заворотнюк сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 4 35 минут назад
Стало известно о дружбе Зеленского и Заворотнюк
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Президент Украины Владимир Зеленский часто гостил у известной актрисы Анастасии Заворотнюк и до сих пор дружит с ней, передает ФАН.
Зеленский и Заворотнюк вместе были гостями шоу "Вечерний Киев" в 2013 году и снимались в художественном фильме "Служебный роман. Наше время". На "Вечерний Киев" Заворотнюк пришла с дочерью Анной, которой тогда было 17 лет, и получила много комплиментов от юмориста и будущего президента Украины.
"Ты что, ее в шесть родила?" — спросил Зеленский об Анне.
В 2019 году, когда Зеленский победил на выборах, Заворотнюк поздравила его с новой должностью в социальной сети.
В конце лета 2019 года в СМИ распространилась информация о том, что Заворотнюк лечится от опухоли головного мозга. Семья актрисы сообщила лишь, что Заворотнюк тяжело болеет и находится в клинике.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Владимир Зеленский
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