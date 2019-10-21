«Он ее использовал»: Укупник вывел на чистую воду мужа Милявской

Говоря о супружестве Лолиты, Укупник признался, что узнал о проблемах в семье исполнительницы только благодаря журналистам. При этом, еще девять лет назад музыкант допускал мысль о том, что этот брак Милявской обречен.

«Со стороны Дмитрия этот брак был фиктивным. Он ее просто использовал. Это мое мнение… Раньше я на него смотрел через призму Лолиной любви. Последние годы было видно, что певица находится на психологическом надломе. Она сейчас лучше выглядит! Похудела… сбросила все лишнее», — отметил Укупник, выступив с критикой в адрес возлюбленного певицы.

Музыкант не сомневается: Лолита сможет пережить личную трагедию, будучи сильной и независимой женщиной.