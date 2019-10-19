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Ткани отмирают: онколог рассказал о диагнозе Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Ткани отмирают: онколог рассказал о диагнозе Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Практикующий онколог рассказал об особенностях заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Эксперт отметил, что глиобластома головного мозга — это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, сообщает издание «Дни.ру».
«Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают», — рассказал медик.
По его словам, опухоль чаще всего встречается в лобной и височной зоне. Она бывает мягкой и твердой, а по размеру — от пары миллиметров в диаметре до объема самого полушария. Ткани вокруг новообразования всегда подвергаются некрозу.
Опухоль сдавливает и смещает другие отделы мозга, поэтому пациенты страдают от гипертонии и гидроцефалии. Кроме того, глиобластома сопровождается кровоизлияниями, психическими расстройствами, галлюцинациями и параличом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что близкие актрисы призвали молиться за нее в определенное время. В итоге единая молитва состоялась 18 октября с шести до семи часов утра. Родные считают, что целенаправленная энергетика должна помочь Анастасии преодолеть болезнь.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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