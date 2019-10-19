Ткани отмирают: онколог рассказал о диагнозе Заворотнюк

Практикующий онколог рассказал об особенностях заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк . Эксперт отметил, что глиобластома головного мозга — это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, сообщает издание «Дни.ру»

«Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают», — рассказал медик.

По его словам, опухоль чаще всего встречается в лобной и височной зоне. Она бывает мягкой и твердой, а по размеру — от пары миллиметров в диаметре до объема самого полушария. Ткани вокруг новообразования всегда подвергаются некрозу.

Опухоль сдавливает и смещает другие отделы мозга, поэтому пациенты страдают от гипертонии и гидроцефалии. Кроме того, глиобластома сопровождается кровоизлияниями, психическими расстройствами, галлюцинациями и параличом.