Хейтеры грозятся затравить дочь Виктории Бони

Судьба Виктории Бони давно не дает покоя пираньям интернета.

Еще во время совместной жизни с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом Боню атаковали недоброжелатели.

Они заваливали электронную почту и сетевые странички Смерфита инфомацией о безнравственном поведении экс-звезды «Дома-2».

Кто знает, повлияли ли эти атаки на то, что союз распался, несмотря на рождение совместной дочери Анджелины, или нет.

После того, как Виктория и Алекс расстались, Виктория перебралась в Лондон. Анджелина пошла в школу.

И вот теперь хейтеры решили подобраться к девушке с другой стороны — начав травить при помощи сети ее дочь, — сообщает Uznayvse.ru.

Они планируют рассылать родителям учеников школы, куда ходит девочка, всяческий «компромат» на ребенка.

По словам Виктории, об этом ей сообщила поклонница.

Дело в том, что девочка на самом деле открыла свой аккаунт в сети. Безусловно, ничего зазорного в ее переписке с такими же семилетними малышами нет. Но сама по себе ситуация крайне неприятная.