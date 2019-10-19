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Хейтеры грозятся затравить дочь Виктории Бони 

Рамблер 1 час назад
Хейтеры грозятся затравить дочь Виктории Бони
Фото: Instagram
Судьба Виктории Бони давно не дает покоя пираньям интернета.
Еще во время совместной жизни с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом Боню атаковали недоброжелатели.
Они заваливали электронную почту и сетевые странички Смерфита инфомацией о безнравственном поведении экс-звезды «Дома-2».
Кто знает, повлияли ли эти атаки на то, что союз распался, несмотря на рождение совместной дочери Анджелины, или нет.
После того, как Виктория и Алекс расстались, Виктория перебралась в Лондон. Анджелина пошла в школу.
И вот теперь хейтеры решили подобраться к девушке с другой стороны — начав травить при помощи сети ее дочь, — сообщает Uznayvse.ru.
Они планируют рассылать родителям учеников школы, куда ходит девочка, всяческий «компромат» на ребенка.
По словам Виктории, об этом ей сообщила поклонница.
Дело в том, что девочка на самом деле открыла свой аккаунт в сети. Безусловно, ничего зазорного в ее переписке с такими же семилетними малышами нет. Но сама по себе ситуация крайне неприятная.
Недавно Боня организовала собственное расследование, и узнала, кто именно задался целью делать ей пакости. Ее врагами оказались вполне успешные женщины, перебравшиеся из России жить за рубеж, как сообщает «Рамблер».
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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